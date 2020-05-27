Более 500 человек находятся в общежитии Политеха, где выявили коронавирус

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Более 500 человек находятся в общежитии для иностранных студентов № 13 Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ), в котором ранее создали обсерватор из-за выявления у одного из учащихся коронавируса. Об этом ТАСС в среду сообщил проректор по делам молодежи СПбПУ Максим Пашоликов.

"В общежитии находится более 500 человек. Коронавирус был выявлен у одного из иностранных студентов. Поэтому было принято решение превратить общежитие в обсерватор", - сказал Пашоликов.

Он также добавил, что у нескольких студентов в этом общежитии выявлены симптомы ОРВИ. Пока идут тесты на коронавирус, эти учащиеся - около 10 человек, были отселены в специально подготовленное помещение. Об этом вуз оповестил Роспотребнадзор, за состоянием студентов следят врачи.

26 мая в пресс-службе СПбПУ сообщили о том, что в общежитии № 13 по адресу Гражданский проспект, д. 30 выявлены случаи заражения коронавирусом, организован обсерватор с 22 мая до, предварительно, до 4 июня. Вход и выход из корпуса запрещен для всех проживающих. Поскольку в общежитии проживали иностранцы, вуз оповестил о происшествии посольства и консульства тех стран, откуда прибыли студенты.

По решению ректора СПбПУ Андрея Рудского, все студенты общежития, имеющие карту "Мир", получат дополнительную единовременную материальную выплату в размере 4 тыс. рублей. Те, у кого карты нет, смогут получить ее по окончании обсервации, и выплата также будет им начислена, а волонтеры Политеха помогут доставить продукты питания и товары первой необходимости.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,5 млн человек, около 345 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 362 342 случая заражения, выздоровели 131 129 человек, умерли 3 807. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.