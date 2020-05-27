Прокуратура выявила нарушения в больнице РЖД в Перми, где была вспышка коронавируса

ПЕРМЬ, 27 мая. /ТАСС/. Пермская транспортная прокуратура завершила проверку клинической больницы "РЖД-Медицина" в Перми, где в апреле был локализован очаг заражения коронавирусом. Выяснилось, что в медучреждении не соблюдали требования санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщается в среду на сайте Уральской транспортной прокуратуры.

"Работники клинической больницы не были обеспечены достаточным количеством средств индивидуальной защиты, отдельные помещения находились в неудовлетворительном санитарном состоянии", - отмечается в сообщении.

По представлению транспортного прокурора в настоящее время медицинский персонал и пациенты обеспечены средствами защиты, помещения больницы приводят в порядок на соответствие с санитарным нормам.

Об очаге заражения коронавирусом в больнице стало известно 24 апреля. Инфекция подтвердилась у медицинских работников и пациентов, которые уже выписались, четверо из них умерли от сопутствующих заболеваний. Терапевтическое и кардиологическое отделение закрыли на прием и перевели в режим обсерватора. На обследование были направлены все сотрудники больницы, пациенты, находившиеся в отделениях, а также повторно 182 человека, выписанных с 10 по 21 апреля. Позднее министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова сообщила об увеличении числа зараженных пациентов.

"РЖД-Медицина" - многопрофильное лечебно-диагностическое учреждение, в его структуре один стационар на 165 мест, три поликлиники, амбулатория на станции Кунгур, стоматология и ортопедия, дневные стационары при поликлинике и стационаре, отделение восстановительного лечения санаторно-курортного типа, медицинский пункт железнодорожного вокзала Пермь-2, 23 кабинета предрейсового медицинского осмотра врачебно-экспертной комиссии, подразделения лаборатории психофизиологического обеспечения. Больница работает с 1911 года.