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Минпросвещения и АСИ запустили цифровую образовательную платформу для детей

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Минпросвещения РФ совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) запустило новую цифровую платформу дополнительного образования для детей "Навигатор образования". Об этом в среду сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной запуску платформы.

"Рад приветствовать вас на презентации еще одной крайне значимой для нынешних и будущих выпускников образовательной онлайн-платформы "Навигатор образования". Изначально у нас была идея объединить полезные онлайн-ресурсы, которые обширно представлены сегодня в российском сегменте интернета. В условиях же эпидемиологической ситуации эта работа стала не просто актуальной, а стратегической", - подчеркнул Кравцов.

В ведомстве также сообщили, что количество посещений школьниками российских образовательных интернет-ресурсов в период пандемии увеличилось в 20 раз.

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