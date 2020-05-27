ВЦИОМ: нагрузка на дистанционном обучении выросла, но его качество осталось высоким

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Каждый второй (51%) участник опроса ВЦИОМ считает, что нагрузка на дистанционном обучении в вузах выросла, при этом более половины (53%) оценивают уровень преподавания как высокий. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте центра в среду.

"По мнению каждого второго опрошенного (51%), учебная нагрузка выросла. В обратном уверены 20% участников исследования. О том, что уровень учебной нагрузки остался прежним, заявили 28% студентов. Говоря об уровне преподавания в дистанционном формате, более половины студентов оценили его как высокий или скорее высокий - 53%. Каждый третий опрошенный назвал его средним - 32%. Низкие оценки уровню образования в коронавирусный период дали лишь 12% студентов", - говорится в сообщении.

Более половины (55%) опрошенных студентов считают, что нагрузка увеличилась и на преподавателей, работающих в дистанционном формате. По мнению 19% респондентов нагрузка, наоборот, уменьшилась.

Большинство студентов (72%) удовлетворены тем, как организовано дистанционное образование в их вузах, однако каждый четвертый (26%) назвал организацию неудовлетворительной. Оценивая уровень оснащения учебных заведений оборудованием, необходимым для дистанционных занятий, 38% опрошенных оценили его как высокий или скорее высокий, столько же дали среднюю оценку, 19% назвали уровень низким или скорее низким.

Родители выпускников также отметили увеличение учебной нагрузки в школах на дистанционном формате обучения (62%), ее сокращение отметили 24% респондентов. В той или иной степени удовлетворены организацией образования 44% родителей учеников 11-х классов. Кроме того, 56% респондентов считают, что дистанционный режим обучения увеличил нагрузку и на учителей. Что касается финальной аттестации, то большинство (65%) родителей выпускников придерживаются мнения, что ЕГЭ необходимо организовать в конце июня-начале июля, каждый пятый (19%) назвал подходящими даты в начале августа.

Инициативные всероссийские опросы проведены 14-16 мая. В них приняли участие 1 092 родителя выпускников (максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3%), 400 учащихся колледжей и техникумов (предельная погрешность 4,9%), 800 студентов вузов (предельная погрешность 3,5%).