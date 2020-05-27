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Пандемия коронавируса нового типа

Роспотребназдор Москвы допускает возможность разрешить прогулки на воздухе детям и пожилым

При этом главный санитарный врач столицы Елена Андреева подчеркнула, что подобное разрешение возможно при условии "очень жесткого соблюдения" тех требований, которые будут прописаны

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Москве допускает возможность разрешения прогулок на свежем воздухе для детей и пожилых граждан. Об этом сообщила в среду на заседании городской думы руководитель управления, главный санитарный врач столицы Елена Андреева.

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"Мы рассчитываем на то, что если у нас все будет так, как сегодня - мы видим по снижению темпов прироста и общего количества заболеваний - то мы сможем все-таки перейти к этапу выхода на открытие объектов <...> службы быта, оказания услуг населению и, может быть, все-таки прогулки и выход на свежий воздух для детей и пожилых людей, которым <...> это необходимо", - сказала она.

При этом Андреева подчеркнула, что подобное разрешение возможно при условии "очень жесткого соблюдения" тех требований, которые будут прописаны.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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