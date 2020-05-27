В Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Беременная женщина, зараженная коронавирусом, умерла в Санкт-Петербурге, ребенка также не удалось спасти. Об этом ТАСС сообщила главный врач роддома № 18 Галина Гриненко.

"Есть одна погибшая беременная женщина. У кого-то [после заражения коронавирусом] разворачивается клиническая картина средней и тяжелой степени, а кто-то проходит как вирусоноситель, то есть бессимптомно. У этой женщины была яркая клиническая картина", - сказала собеседница агентства, добавив, что причины смерти выясняет городская врачебная комиссия.

При роддоме № 18 создан региональный дистанционный консультативный центр по мониторингу заразившихся беременных. Центр по необходимости организует консилиумы, а в сложных случаях консультируется со специалистами Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова.

В Петербурге беременных женщин с коронавирусом принимают два медицинских учреждения. В роддом № 16 поступают беременные с ОРВИ, гриппом, контактировавшие с заразившимися коронавирусом, или женщины, у кого коронавирусная инфекция протекает в легкой форме. Беременных в средне-тяжелом и тяжелом состоянии направляют в инфекционную больницу им. Боткина.

По последним данным, в Петербурге выявили 14 463 случая заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 4 458 человек, умерли 158.