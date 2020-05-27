На Кубани выписали более 50% пациентов, инфицированных коронавирусом

КРАСНОДАР, 27 мая. /ТАСС/. Число выздоровевших от коронавируса пациентов в Краснодарском крае превысило 2,2 тыс. человек, что составляет более половины, от общего числа (3,5 тыс. человек) зараженных в регионе. Об этом журналистам сообщили в региональном оперативном штабе.

"Более половины пациентов выписаны с выздоровлением - 2 257 человек, из них 176 за последние сутки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также за последние сутки в регионе, коронавирус подтвердили у 80 человек. Общее количество случаев заражения с начала пандемии составляет 3,5 тыс. В больницах региона в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 36 пациентов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,5 млн человек, около 345 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 362 342 случая заражения, выздоровели 131 129 человек, умерли 3 807. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.