Контроль противоэпидемических мер в Северодвинске будет ужесточен

АРХАНГЕЛЬСК, 27 мая. /ТАСС/. Власти Северодвинска Архангельской области намерены ужесточить контроль за соблюдением противоэпидемических мер из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом на сессии областного собрания депутатов заявил заместитель председателя регионального правительства и руководитель регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции Артем Вахрушев.

"Закрыть Северодвинск мы не можем, но ужесточить контроль в городе и на предприятиях необходимо. Сегодня вечером комплекс мер будет представлен врио губернатора [Александру Цыбульскому]", - сказал Вахрушев.

За сутки в регионе зафиксировано 127 новых случаев заболевания, 80 из них в Северодвинске. Всего в Архангельской области 1 583 случая, из них в Северодвинске 694.

По словам Вахрушева, ситуация в городе тяжелая. Возможно, для пациентов, которые болеют коронавирусной инфекцией в легкой форме и проходят лечение на дому, будут использоваться электронные браслеты.

26 мая глава Северодвинска Игорь Скубенко предложил ряд мер для контроля за ситуацией в городе: обязательный масочный режим, сейчас в области он носит рекомендательный характер. Также планируется закрыть автомобильную дорогу к Ягринскому бору - популярному месту отдыха не только жителей Северодвинска, но и Архангельска, и проводить патрулирование детских и спортивных площадок.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,5 млн человек, около 350 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 370 680 случаев заражения, выздоровели 142 208 человек, умерли 3 968. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.