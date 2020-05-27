Около 200 беременных заразились коронавирусом в Петербурге за время пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Около 200 беременных с начала пандемии заразились коронавирусом в Санкт-Петербурге, большинство из них переносят болезнь легко и уже выздоровели. Об этом в среду ТАСС сообщил главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии городского комитета по здравоохранению Виталий Беженарь.

"Первый случай заражения коронавирусом беременной зарегистрировали в Петербурге 22 марта. Сначала динамика нарастания была незначительная, а, начиная с конца апреля, существенно начала повышаться. Всего у нас 196 женщин зафиксировано с подтвержденным коронавирусом. У подавляющего числа беременных, к счастью, заболевание протекает в легкой форме", - рассказал собеседник агентства.

По данным главного врача Родильного дома № 18, при котором создан региональный дистанционный консультативный центр по мониторингу заразившихся беременных в городе, Галины Гриненко, из общего числа заразившихся женщин, 114 уже выздоровели.

Беженарь также отметил, что всего шесть инфицированных были в тяжелом состоянии. Одна беременная женщина на позднем сроке умерла, ребенка также не удалось спасти. Женщина была мигранткой и не состояла на учете у врачей. За двумя по-прежнему наблюдают медики. "Трое вышли из тяжелого состояния, одну женщину пришлось досрочно родоразрешить, но сейчас она и ребенок в порядке", - рассказал Беженарь.

По словам медика, случаев прерывания беременности из-за заражения коронавирусом в Петербурге не было. Из всех инфицированных родили уже 90. Как отметил специалист, случаев вертикальной передачи вируса от матери к ребенку - то есть во время самой беременности, не было. "Есть младенцы, у которых подтвержден COVID-19, но поскольку они все контактировали после рождения с матерью, нельзя исключить, что они получили инфекцию уже после родов", - пояснил собеседник агентства.

О работе роддомов

В Санкт-Петербурге беременных женщин с коронавирусом принимают два медицинских учреждения. В Родильный дом №16 поступают беременные с ОРВИ, гриппом, контактировавшие с заразившимися коронавирусом или женщины, у кого коронавирусная инфекция протекает в легкой форме. Женщин в среднетяжелом и тяжелом состоянии направляют в инфекционную больницу им. Боткина.

Как отметил Беженарь, все остальные родильные дома города при поступлении пациентки берут у нее анализ на коронавирус. В зависимости от результата и состоянии женщины ее могут перенаправить в подготовленные специализированные учреждения. Если о заражении женщины станет известно уже после ее выписки, медики выявляют всех контактных лиц среди персонала и других пациенток, также обследуют их на коронавирус и проводят дезинфекцию в помещениях.

Процесс родов у женщин с коронавирусом, по словам врача, в целом не отличается от здоровых пациенток. При этом среди инфицированных чаще встречаются операции кесарева сечения. Это связано с тем, что у инфицированных могут быть проблемы с органами дыхания.

"Женщинам с коронавирусом показано раздельное пребывание с ребенком минимум на две недели. Они могут воссоединиться, когда ребенок и мать получат два отрицательных теста на коронавирус", - рассказал специалист.

По последним данным, в Петербурге выявили 14 463 случая заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 4 458 человек, умерли 158.