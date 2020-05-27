В Южной Корее проверяют возможную связь детского воспалительного синдрома с коронавирусом

ТАСС, 27 мая. Южнокорейские медики изучают первые в стране случаи возможного заболевания детей воспалительным синдромом, который мог быть вызван новым коронавирусом. Об этом сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний Республики Корея.

По его информации, у двоих детей, 11-летнего мальчика и 4-летней девочки, были обнаружены симптомы, часто наблюдаемые при заболевании детским многосистемным воспалительным синдромом, который, как считают некоторые исследователи, может быть связан с заражением коронавирусом. Как отмечает Reuters, схожие симптомы, в том числе высокая температура, воспаление гланд, сыпь, а иногда и сердечные осложнения проявляются при токсическом шоке и синдроме Кавасаки.

На данный момент у обоих детей не обнаружено заражения коронавирусом, а мальчика уже выписали из больницы. Однако для получения более детальной информации о протекании болезни пациентов специалисты Центра контроля и профилактики заболеваний страны приняли решение провести дополнительные тесты. По словам одного из представителей ведомства, дети проходили лечение, которое применяется при синдроме Кавасаки.

"Имевшиеся симптомы у обоих детей исчезли. Мы проводим тесты на наличие антител коронавируса с целью определить, были ли они заражены. Кроме этого, мы намерены установить, имело ли место заболевание детским многосистемным воспалительным синдромом", - заявила директор Центра Чон Ын Гён.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал срочно уделить внимание воспалительному синдрому у детей, который ранее был выявлен в Европе и Северной Америке на фоне пандемии коронавируса.

Первый случай смерти ребенка с симптомами, похожими на синдром Кавасаки, был зафиксирован во Франции. Там же ранее было отмечено по меньшей мере 15 случаев подобного заболевания. 7 мая телеканал CBS сообщал, что в штате Нью-Йорк в течение последних недель было отмечено не менее 64 случаев поступления в больницы детей с симптомами, которые могут быть связаны с вызываемым новым коронавирусом заболеванием. На данный момент специалисты занимаются изучением характеристик проявившихся у детей симптомов.