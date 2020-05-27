Даррен Аронофски прочитает "Крошечку-хаврошечку" в проекте "Сказки на дому"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Режиссер Даррен Аронофски, известный по фильмам "Черный лебедь", "Пи", "Реквием по мечте" и другим, в День защиты детей 1 июня примет участие в проекте "Сказки на дому" и прочитает "Крошечку-хаврошечку". Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе проекта.

"1 июня в день защиты детей "Сказки на дому" решили поддержать тех, кому сейчас сложнее всего, - благотворительные фонды. В течение дня мы будем рассказывать о четырех больших благотворительных фондах - "Подари жизнь", "Дети-бабочки", "Обнаженные сердца" и "Шалаш", а в их поддержку известные люди прочитают отрывки из любимых произведений. Номинант на премию "Оскар" режиссер Даррен Аронофски прочтет сказку "Крошечка-хаврошечка" на английском с русскими субтитрами", - сказали в пресс-службе. Все сказки в рамках проекта доступны в прямом эфире и в записи на его странице в Instagram.

Также в акции примет участие филантроп и супермодель, основательница фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова, она прочтет сказку Сергея Козлова "Про Ежика и Медвежонка".

"Компанию им составят Чулпан Хаматова - актриса кино и театра, соучредитель фонда "Подари жизнь", которая уже читала для проекта "Сказки на дому", и давний участник проекта актриса Любовь Аксенова. Она прочтет отрывок из романа Януша Корчака "Король Матиуш первый", - добавили в пресс-службе. Также в этот день запустят спецпроект "Дети - взрослым", в котором дети-актеры читают свои любимые книжки взрослым.

"Сказки на дому" - проект, придуманный музыкантом и продюсером Василием Зорким. Это домашний монотеатр, где каждый день звезды театра, кино и музыки читают детям разных возрастов и их родителям сказки, рассказы и повести, поют колыбельные на самых разных языках. Всего в проекте участвует более 80 артистов: от Максима Виторгана и Ренаты Литвиновой до Евгения Цыганова и Анны Чиповской. Расписание меняется каждый день, некоторые истории выходят в нескольких сериях, как сериал.