В Калининграда за потреблением электричества будет следить искусственный интеллект

КАЛИНИНГРАД, 27 мая. /ТАСС/. Энергосбытовая компания "Россети Янтарь Энергосбыт" впервые внедрила беспроводные интеллектуальные системы учета расходования электроэнергии жильцами многоквартирных домов в рамках пилотного проекта в Калининграде. Об этом сообщила во среду пресс-служба предприятия.

Работы выполнены в рамках реализации пилотного проекта в соответствии с концепцией группы компаний "Россети" "Цифровая трансформация 2030".

"Россети Янтарь Энергосбыт" (АО "Янтарьэнергосбыт") завершили установку интеллектуальных приборов учета с применением инновационной технологии передачи данных. Проект реализован в Центральном районе Калининграда, где представлены довоенные сети напряжением 0,23 киловольта, а также современный стандарт сетей напряжением 0,4 киловольта", - говорится в сообщении пресс-службы.

Проектом охвачены в 20 многоквартирных жилых домов. Они оборудованы 115 индивидуальными и семью общедомовыми интеллектуальными приборами учета. Использована беспроводная технология передачи данных с интеллектуальных приборов учета дальнего радиуса действия - LPWAN.

Установленные интеллектуальные приборы учета обеспечивают дистанционный сбор данных, что избавляет потребителей от необходимости ежемесячно передавать их в энергосбытовую компанию и помогает исключить вероятность получения квитанций, сформированных на основании норматива. Начисления будут производиться исключительно по фактическому потреблению. Кроме этого, новые приборы учета дают возможность потребителям перейти на многотарифную систему оплаты, что позволяет управлять использованием ресурсов и их стоимостью.

"Россети Янтарь Энергосбыт" (АО "Янтарьэнергосбыт") - дочерняя организация "Россети Янтарь" (АО "Янтарьэнерго"). Является самой крупной энергосбытовой компанией в Калининградской области, которая имеет статус гарантирующего поставщика. Основным видом деятельности предприятия является купля-продажа электроэнергии как на оптовом, так и на розничных рынках для энергоснабжения почти 14,5 тыс. объектов предприятий и более 419 тыс. жилых помещений и домов.