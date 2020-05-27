Прокуратура извинилась за уголовное преследование участника акции 27 июля Абаничева

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Прокуратура принесла извинения за необоснованное уголовное преследование участнику несанкционированной акции 27 июля 2019 года в Москве Сергею Абаничеву. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Светлана Сидоркина.

"Заместитель межрайонного прокурора принес официальные извинения Абаничеву", - сообщила она. Как сказано в документе, который поступил Абаничеву, "в связи с прекращением Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ в отношении вас уголовного преследования по уголовному делу ввиду отсутствия состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ, вам приносятся официальные извинения от имени государства за причиненный моральный вред, связанный с необоснованным привлечением к уголовной ответственности", добавила адвокат.

Сидоркина обратилась в Басманный суд еще в январе с просьбой признать бездействие генпрокурора в части не принесения извинений незаконным и необоснованным и обязать его устранить нарушения. В среду представитель прокуратуры принес в суд официальное извинение, в связи с чем было принято решение о прекращении производства по жалобе.

Абаничев был задержан после акции 27 июля прошлого года в центре Москвы и обвинен в участии в массовых беспорядках, его поместили в СИЗО, однако затем следователи не нашли в его действиях состава преступления, он был освобожден из-под стражи. Абаничева обвиняли в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ). В начале сентября прошлого года СК прекратил уголовное преследование Абаничева и еще четырех фигурантов дела о массовых беспорядках: следствие не нашло в их действиях признаков состава преступления после исследования всех материалов. Их действия были переквалифицированы на административные правонарушения, соответствующие материалы были направлены в полицию.