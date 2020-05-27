Лига безопасного интернета с апреля выявила 8,2 тыс. фейков о коронавирусе

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Лига безопасного интернета с начала апреля выявила более 8,2 тыс. фейковых сообщений о коронавирусе в мессенджерах и соцсетях. Об этом в среду на заседании рабочей группы Общественной палаты РФ по защите прав пользователей сети "Интернет" в формате вебинара рассказала директор Лиги Екатерина Мизулина.

"С начала апреля активистами Лиги безопасного интернета выявлено 8 тыс. 206 фейковых сообщений о коронавирусе, из них в мае - уже 4 тыс. 505. Всего за этот период мы получили более 18 тыс. обращений от граждан в связи с распространением недостоверной информации. Мы отмечаем рост распространения недостоверной информации в этом месяце", - сказала она.

Мизулина отметила, что лидеры по распространению - мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram, а также платформы YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, "ВКонтакте" и даже Tik Tok.

Чаще всего недостоверные сообщения активисты Лиги находят в группах, чатах и сообществах Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Астраханской и Тюменской областей, Крыма, Дагестана, Татарстана, Краснодарского, Красноярского, Приморского, Ставропольского краев, Еврейского автономного округа. "Список регионов, где чаще всего распространяются фейки о коронавирусе, и список регионов, где осенью состоятся губернаторские выборы, странным образом совпадает на 90%. Напрашивается вывод, что распространение фейков в этих регионах - попытка манипуляции общественным мнением", - считает директор Лиги.

По ее словам, только 12% из выявленных недостоверных сообщений заблокировано, в том числе 27 видеороликов с фейками заблокировал YouTube, 52 сообщения - Twitter.

Лига призывает ввести на законодательном уровне многомиллионные штрафы за распространение фейков в мессенджерах и соцсетях.

О новых фейках

Среди выявленных фейков последних двух дней - недостоверная информация о том, что Анатолий Чубайс, находясь с визитом в одной из столичных больниц, якобы предложил установить в стране налог на борьбу с коронавирусом.

Другим фейком стала информация о переполненных больницах в Горно-Алтайске и тяжелом состоянии пациентов с коронавирусом, а также о том, что аппаратов для искусственной вентиляции легких не хватает.