Китай планирует создать до 30 новых лабораторий по изучению вирусов

ПЕКИН, 27 мая. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Китай планирует создать в южной провинции Гуандун 25-30 новых лабораторий по изучению вирусов с высокой степенью биологической защиты после того, как COVID-19 "выявил потребность в таких центрах". Об этом заявил на проходящей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) депутат, начальник управления науки и технологий Гуандуна Ван Жуйцзюнь. Эти лаборатории должны будут иметь уровень защиты Р3, они будут заниматься диагностированием и исследованиями по тематике наиболее вирулентных и легко передающихся инфекций, таких как вирус Эбола. Часть этих лабораторий будет иметь возможность использовать в качестве лабораторных животных обезьян. "Мы надеемся, что в течение трех лет мы достигнем уровня защищенности P3 на трех-четырех лабораториях и в течение пяти лет выйдем по крайней мере на одной лаборатории до уровня Р4", - заявил Ван Жуйцзюнь.

До сих пор в Китае была известна одна лаборатория уровня Р4. Она была создана в 2018 году в Ухане (провинция Хубэй, Центральный Китай). Именно эту лабораторию упоминают иностранные СМИ, когда пишут об "утечке" коронавируса нового типа в Центральном Китае в конце 2019 года.

"Со своим субтропическим климатом и международными портами Гуандун часто оказывается на передней линии вспышек заразных заболеваний и завозных инфекционных болезней", - отметил Ван Жуйцзюнь в интервью газете China Daily.

"Исследования по таким заболеваниям, как SARS, H1N1, MERS, H5N7, Эбола, должны вестись только в лабораториях с уровнем защиты не ниже Р3", - подчеркнул другой участник сессии ВСНП, секретарь парткома народного госпиталя "Цинъюань" Чжоу Хайбо. Этого требуют эксперименты по выделению штамма патогенных вирусов, изучение механизма их передачи, мутаций, а также работы по созданию вакцины от тех или иных вирусов, сказал он.

Между тем китайский вирусолог Юань Чжимин заявил, что Уханьский институт вирусологии, упоминаемый всеми пишущими об "утечке" SARS-CoV-2, вообще не располагал этим вирусом на момент вспышки заболевания в Ухане. Юань Чжимин является директором этого института и главой Уханьского отделения Академии наук КНР.

"Распространение слухов об утечке является чистейшей воды фейком", - утверждает ученый.