В Хабаровском крае работникам пострадавших от пандемии предприятий выплатят 36 млн рублей

ХАБАРОВСК, 27 мая. /ТАСС/. Власти Хабаровского края выделили 36 млн рублей на выплаты сотрудникам предприятий, которые пострадали из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Число официально зарегистрированных безработных россиян, как ранее заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, достигло 1,6 млн человек и продолжит расти в мае и июне. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ составить программу действий по стабилизации на рынке труда.

"В Хабаровском крае разработаны дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда. Программу, которая предусматривает региональные выплаты, подписал губернатор Сергей Фургал. <...> На выплаты из краевого бюджета направят около 36 млн рублей", - говорится в сообщении.

С марта 2020 года деятельность многих работодателей приостановлена или осложнена. Работники переведены на дистанционную работу, неполный рабочий день или удаленную работу на дому. В наиболее трудном положении оказались специалисты, которые находятся в отпусках без сохранения заработной платы. Теперь они смогут получить выплаты из краевого бюджета при условии возобновления работодателем их трудовой деятельности. Работодатель при этом может вернуть работника на прежнее место с уменьшением объема работы или организовать для него временную занятость, в том числе на других предприятиях.

В южных районах Хабаровского края ежемесячные выплаты превысят 15,7 тыс. рублей в месяц, на севере региона они составят от 18,2 тыс. до 20,6 тыс. рублей. По оценке властей, это позволит снизить риски увольнения сотрудников. Работодатель при этом должен быть зарегистрирован на сайте "Работа в России", занятость на предприятии должна быть обеспечена у 80% сотрудников.

В Хабаровском крае действует режим самоизоляции, не работают торговые центры, кафе и рестораны, предприятия досуга и развлечений, дополнительного образования, спорта. В регионе зарегистрировано 1827 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за сутки выявлено 67 новых случаев. Более 800 человек выздоровели, 10 скончались.