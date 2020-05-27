В Госдуму внесли законопроект об обязанности жильцов соблюдать тишину в ночное время

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Группа депутатов фракции "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о соблюдении прав соседей в многоквартирных домах. Об этом в среду сообщила ТАСС один из авторов документа, член комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова.

Инициатива дополняет Жилищный кодекс РФ отдельной статьей об обязанности собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах по соблюдению требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных правил, а также режима тишины ночью. "Не допускается нарушение тишины в многоквартирном доме в ночное время. Временной интервал, в течение которого не допускается нарушение тишины в многоквартирном доме, устанавливается законом субъекта Российской Федерации", - говорится в тексте законопроекта, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

В документе детально прописываются критерии нарушения тишины. "Нарушением тишины признается совершение действий, в результате которых звуки, источник которых находится в жилом или нежилом помещении, явно слышны за пределами этого помещения, или вибрация, источник которой находится в жилом или нежилом помещении, явно ощущается за его пределами", - отмечается а законопроекте. При этом предлагается не считать нарушением тишины звуки "обычной жизнедеятельности человека", например плач ребенка, шаги при ходьбе, шум воды в трубах, а также спасательные и аварийно-восстановительные работы.

Кроме того, единороссы предлагают обязать жильцов уведомлять соседей о проведении ремонтных работ, в частности об их продолжительности, путем "размещения объявления в общедоступных местах". Речь идет о доске объявлений в подъезде или на прилежащем земельном участке.

"Систематическое (более двух раз в течение одного месяца) нарушение обязательств, предусмотренных настоящей статьей, влечет административную ответственность собственника жилого или нежилого помещения", - указывается в тексте.

Как пояснила ТАСС Павлова, корреспондирующие поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях будут внесены позднее, после получения заключения правительства РФ. Размер штрафов за нарушение прав соседей пока окончательно не определен, уточнила она.