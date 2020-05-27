Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса до 1 января

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.

"Настоящие санитарно-эпидемиологические правила (далее санитарные правила) устанавливают требования к комплексу организационных профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, проведение которых обеспечивает предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (СОVID-19) на территории Российской Федерации. <...> Настоящее постановление действует до 1 января 2021 года", - говорится в постановлении, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.