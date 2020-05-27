В АСИ заявили, что специальный совет будет проверять контент новой платформы образования

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Научно-методический совет будет сформирован к 1 сентября для верификации контента, поступающего на новую платформу дополнительного образования для детей "Навигатор образования", которую запустило Минпросвещения РФ совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщила в среду на онлайн-конференции в ТАСС гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

"Мы к 1 сентября сформируем научно-методический совет, который также будет верифицировать тот контент, который поступает на платформу дополнительного образования", - сказала она.

Сейчас, по ее словам, платформа объединила и структурировала контент ведущих образовательных онлайн-проектов страны - партнеров агентства: "Яндекс.Школа", Skyeng, "Учи.ру", "Фоксфорд", "Мобильное электронное образование", "Алгоритмика", "ЯКласс", "Лекториум", Math01, "Интернетурок", "Инфоурок", "Кодвардс", CORE.

Спектр представленных на платформе онлайн-программ охватывает все основные направленности дополнительного образования детей - художественную, социально-педагогическую, техническую, естественнонаучную и туристско-краеведческую. В перспективе она будет дополнять все предметы в рамках школьной программы.