В АСИ сообщили, что новая платформа допобразования использует искусственный интеллект

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Новая платформа дополнительного образования для детей "Навигатор образования", которую запустило Минпросвещения РФ совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ), использует заложенный в архитектуру искусственный интеллект, который будет рекомендовать курсы согласно интересам пользователя. Об этом сообщила в среду на онлайн-конференции в ТАСС гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

"На платформе используется искусственный интеллект. То есть когда ребенок проходит те или иные образовательные курсы, то программа адаптируется и потом выдает в соответствии с его интересами или результатами тестирования те или иные проекты. Мы закладываем это в архитектуру", - сказала она.

Спектр представленных на платформе онлайн-программ, по ее словам, охватывает все основные направленности дополнительного образования детей (художественную, социально-педагогическую, техническую, естественно-научную и туристско-краеведческую) и в перспективе будет дополнять все предметы в рамках школьной программы. На платформе также представлены курсы от союза "Молодые профессионалы" ("Ворлдскиллс Россия") по профориентации - мастер-классы от Национальной сборной по профессиональному мастерству, программа "Билет в будущее", помогающим старшеклассником в выборе профессии.

"Онлайн-образование позволяет школьникам персонализировать процесс обучения, подбирать индивидуальные образовательные и карьерные траектории, - отметила Чупшева. - Пандемия и ограничительные меры, лишившие учащихся традиционных способов получения знаний, вызвали взрывной рост популярности средств онлайн-обучения школьников, количество пользователей популярных образовательных платформ увеличилось в 6-10 раз. После возвращения школ в нормальный режим работы произойдет некоторое снижение числа пользователей, однако новый уровень будет существенно выше докарантинного, и за снижением последует планомерный рост".