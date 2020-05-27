Петербургские медики произвели залп из пушки Петропавловской крепости в честь Дня города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Право произвести традиционный выстрел из пушки в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости в честь Дня основания Санкт-Петербурга получили руководители нескольких городских больниц, работающие с пациентами с коронавирусом. В этом году торжества по случаю Дня города проходят в Петербурге в необычном формате, учитывая ограничения, связанные с пандемией.

Участниками церемонии полуденного выстрела, который является традицией, закрепленной в Уставе города, стали главные врачи клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина Денис Гусев, госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов, детской городской клинической больницы № 5 им. Н.Ф. Филатова Людмила Исанкина, городской многопрофильной больницы № 2 Владимир Волчков и городской больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий.

В честь дня города зажжены факелы на Ростральных колоннах на стрелке Васильевского острова.

Утром состоялось также традиционное в День города возложение цветов к подножию Медного всадника - самого знаменитого памятника основателю Санкт-Петербурга Петру Великому. Венки и букеты возложили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и председатель Законодательного собрания города Вячеслав Макаров, сообщила пресс-служба Совета Федерации. Руководители города также возложил цветы к могиле Петра Первого в соборе Петропавловской крепости.

Мероприятия были немноголюдными, как это бывало в прошлые годы, поскольку количество участников пришлось ограничить. Большинство событий, посвященных Дню основания Петербурга, в этот раз пройдут онлайн.

Праздник онлайн

Санкт-Петербург отметит 317-летие двумя яркими онлайн-проектами - шоу барабанщиков DrumПарад и гала-концертом #Петербург317. В параде барабанщиков примут участие лучшие команды и оркестры барабанщиков, представляющие тысячи музыкантов в разных городах и странах мира. В гала-концерте #Петербург317, который транслирует "Телеканал 78", выступят известные музыканты, оперные певцы, артисты балета, популярные джазовые и эстрадные исполнители, уличные театры и театры огня.

В 20:00 в эфире, на сайте и в социальных сетях телеканала "Санкт-Петербург" начнется трансляция концерта "Классика на Дворцовой".

Весь день будет проходить поэтическая экскурсия по стихотворениям известных поэтов, писавших о Санкт-Петербурге. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил также эстафету признаний в любви Санкт-Петербургу в социальных сетях и сам принял в ней участие, прочитав стихотворение "Ленинграду" Александра Прокофьева на своей странице "ВКонтакте".

Театр-фестиваль "Балтийский дом" покажет в записи спектакля "Царь Петр", Мюзик-холл - видеозапись концерта "Город над вольной Невой". В городском онлайн-празднике также примут участие юные воспитанники "Академии талантов". В рамках подготовки к празднику в петербургских образовательных учреждениях прошли творческие конкурсы с использованием возможностей электронных информационных ресурсов.