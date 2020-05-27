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Пандемия коронавируса нового типа

По всей Испании почтили минутой молчания память жертв пандемии

В королевстве начался 10-дневный национальный траур по жертвам коронавируса, это самый длинный по продолжительности траур в истории испанской демократии

МАДРИД, 27 мая. /ТАСС/. Королевская семья Испании, члены правительства, сотрудники различных государственных учреждений и многие жители страны почтили в среду в 12:00 по местному времени (13:00 мск) минутой молчания память жертв пандемии коронавируса.

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В королевстве начался 10-дневный национальный траур по жертвам пандемии. Это самый длинный по продолжительности траур в истории испанской демократии. До 6 июня в стране будут приспущены флаги на зданиях всех госучреждений, а также на кораблях ВМФ и представительствах королевства за рубежом.

С начала распространения инфекции в Испании было выявлено более 236 тыс. заболевших, 27 117 пациентов умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности для сдерживания распространения заболевания. Это позволило ограничить передвижение жителей по всей стране. Поскольку уровень распространения коронавируса в Испании снижается, власти королевства постепенно смягчают ограничительные меры.

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ИспанияПандемия коронавируса нового типа
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