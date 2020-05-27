СМИ: в Греции с 1 июня начинается вакцинация от коронавируса прививкой против туберкулеза

По его данным, исследователи афинской университетской больницы "Аттикон" предложили использовать известную вакцину БЦЖ (BCG) против туберкулеза для защиты населения, поскольку вакцина против коронавируса еще не доступна. Решение принято на основании соответствующего исследования, которое показало эффективность ее использования. Группа греческих врачей во главе с профессором патологии и инфекций Афинского национального университета имени Каподистрии Эвангелосом Ямареллосом получила одобрение Национальной организации по лекарственным средствам (EOF) и с 1 июня начинает программу вакцинации против коронавируса с помощью противотуберкулезной вакцины БЦЖ.

АФИНЫ, 27 мая. /ТАСС/. Греческие власти начинают с 1 июня вакцинацию населения от коронавируса нового типа с помощью вакцины против туберкулеза. Об этом сообщил в среду телеканал Star .

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Согласно результатам исследований Афинского университета, у вакцинированных противотуберкулезной вакциной риск развития респираторной инфекции на 80% ниже. Таким образом, по мнению ученых, вакцинация против туберкулеза может послужить "щитом" для групп риска против нового коронавируса. "Когда специальная вакцина недоступна, тогда развитие коллективного иммунитета может быть осуществлено с помощью вакцин, обеспечивающих общую защиту, таких как противотуберкулезная вакцина", - подчеркнул Ямареллос.

По его словам, научные отчеты из многих стран показывают, что вакцинация против туберкулеза связана с более низким риском заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2. Уже в трех странах - Австралия, Германия и Нидерланды - были запущены программы вакцинации против коронавируса противотуберкулезной вакциной.

Исследование началось в 2017 году и завершилось в начале 2020 года в больнице "Аттикон" под руководством Ямареллоса, отмечает телеканал. Результаты исследования получили положительную оценку группы ученых из-за рубежа и представлены несколько дней назад в Национальную организацию по лекарственным средствам.

Одобрение вакцинации

В программе вакцинации, одобренной Национальной организацией по лекарственным средствам Греции, могут принять участие люди старше 50 лет, которые страдают ишемической болезнью сердца, хронической обструктивной болезнью легких или входят в группы высокого риска. Вакцинация будет проводиться в четырех больницах в Афинах, а также в больницах в Салониках, Патрах, Янине, Александруполисе, Иматии, Птолемаиде, Нафплионе и Коринфе. "У каждого человека, который хочет принять участие в вакцинации, сначала будут измеряться антитела против коронавируса, чтобы определить, был ли он подвергнут воздействию этого вируса", - отметил Ямареллос.

Ситуация с коронавирусом в Греции по сравнению со многими соседними европейскими странами, сравнительно благоприятна. По данным на 26 мая, число инфицированных коронавирусом в стране с 27 февраля составило 2 тыс. 892, большая часть из них выздоровела. За три месяца умерли 173 человека с подтвержденной инфекцией.