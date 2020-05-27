Книжный фестиваль "Красная площадь" планируют открыть 6 июня

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Книжный фестиваль "Красная площадь", который традиционно проходит в центре Москвы в начале лета, планируется открыть 6 июня. Регламент его проведения пока согласовывается с Роспотребнадзором, сообщил в среду руководитель Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

"Можно приоткрыть такую завесу, пока не объявлена информация, мы делаем все, чтобы в День русского языка 6 июня состоялась книжная ярмарка на Красной площади, которая проводится ежегодно. Если у нас все удастся, мы согласуем регламент для проведения с Роспотребнадзором, тогда у нас получится уникальная ситуация, когда книжная ярмарка, несмотря ни на что, ни на какие ограничения, на Красной площади будет проходить", - сказал Новиков на пленарном заседании онлайн-форума "Книжный мир в новой реальности".

По его словам, в ближайшие дни, если все вопросы будут решены, организаторы смогут пригласить людей на фестиваль.

В прошлом году фестиваль "Красная площадь" состоялся у стен Кремля в пятый раз. На площадках мероприятия прошло более 750 встреч с писателями и деятелями культуры, лекций, презентаций, театральных и музыкальных постановок. Участие в нем приняли более 400 издательств из 52 регионов РФ.

Ранее на пресс-конференции в ТАСС замруководителя Роспечати Владимир Григорьев сообщил, что вопрос о формате проведения фестиваля должен быть решен в мае.

Сейчас в Москве из-за распространения коронавируса действует режим повышенной готовности, предполагающий помимо прочего запрет на проведение массовых мероприятий.