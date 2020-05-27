Мишустин и Румас договорились об активизации сотрудничества в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Премьер-министры России и Белоруссии - Михаил Мишустин и Сергей Румас в телефонном разговоре договорились об активизации сотрудничества двух стран в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили в среду в пресс-службе российского кабмина.

"Главы правительств обсудили широкий круг актуальных вопросов российско-белорусского торгово-экономического взаимодействия, обратив особое внимание на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, - говорится в сообщении. - Достигнута договоренность об активизации совместной работы по линии министерств здравоохранения и служб, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения России и Белоруссии".

Главы правительств также обменялись теплыми поздравлениями в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, отметив особое значение этого праздника, который стал общим для братских народов России и Белоруссии. "Мишустин и Румас высказались за дальнейшее углубление интеграции в рамках Союзного государства, создание максимально благоприятных условий для двустороннего экономического сотрудничества и повышения благосостояния граждан России и Белоруссии", - подчеркнули в правительстве РФ.

Взаимодействие в нефтегазовой сфере

Мишустин подчеркнул важность выполнения договоренностей Москвы и Минска по взаимодействию в нефтегазовой сфере. "При обсуждении тематики энергетического сотрудничества Мишустин подчеркнул важность четкого выполнения двусторонних договоренностей, определяющих параметры взаимодействия в нефтегазовой сфере", - говорится в сообщении.

В качестве позитивного примера глава кабмина РФ привел проект сооружения Белорусской АЭС по российским технологиям. "Главы правительств условились продолжить обсуждение энергетической тематики по линии заинтересованных ведомств и организаций", - добавили в пресс-службе правительства РФ.

В ходе беседы Румас выразил признательность российской стороне за оперативное реагирование на обращения белорусских партнеров, в том числе относительно поставок продовольственных товаров.

Мишустин и Румас обсудили также график предстоящих контактов в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза.