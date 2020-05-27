В Думу внесли поправки в УК о наказании за приравнивание СССР к нацистской Германии

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Депутат Госдумы Алексей Журавлев (не входит ни в одну из фракций) в среду внес на рассмотрение палаты законопроект о включении в УК РФ новой статьи об ответственности за приравнивание идеологии СССР к нацизму, а также за возложение на СССР вины за развязывание Второй мировой войны. В правительстве предложение сочли избыточным, отметив, что такие действия могут быть квалифицированы по действующей статье УК "Реабилитация нацизма". Проект и официальный отзыв кабмина опубликованы в думской электронной базе.

Согласно тексту, возложение на СССР ответственности за развязывание Второй мировой войны либо отрицание основной роли СССР в победе "наказываются штрафом в размере до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок".

Отдельные санкции предусмотрены для тех, кто распространяет такие заявления, пользуясь своим служебным положением, через СМИ или же фальсифицируя доказательства. Такие деяния повлекут штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с потерей права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Согласно отзыву правительства, "предлагаемые к криминализации деяния уже могут быть квалифицированы по статье 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"), устанавливающей ответственность в том числе за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенное публично". Аналогичная претензия к проекту высказана и в отзыве Верховного суда РФ. "Кроме того, статистические либо иные данные, свидетельствующие о явной недостаточности или неэффективности существующих уголовно-правовых норм, пояснительная записка к законопроекту не содержит", - указывают в кабмине. В связи с этим правительство законопроект не поддержало.

Кроме того, Журавлев в среду внес в Госдуму проект федерального закона о признании недействующим на территории РФ постановления Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года "О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года". "Постановление не соответствует принципам исторической справедливости и принято в условиях нарастающей политической нестабильности тех лет, сопровождавшейся давлением со стороны внешних сил", - отмечает автор в пояснительных материалах. Он указывает, что договор с гитлеровской Германией СССР подписал "последним и исключительно в целях отсрочки начала агрессии против СССР".