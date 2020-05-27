Песков: на парад Победы в Москву 24 июня пока планируется пригласить лидеров стран СНГ

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Пригласить в Москву на парад Победы, который пройдет 24 июня, пока планируется лидеров стран Содружества Независимых Государств. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока мы придерживаемся критерия, что на парад Победы будут возобновлены приглашения главам государств СНГ", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, кто из иностранных лидеров приглашен на это мероприятие в Москву.

Песков затруднился сказать, будет ли среди приглашенных президент Украины Владимир Зеленский. "Я вам сказал, какой принцип [приглашения] действует", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Кремль исходит из того, что до 24 июня, на которое назначен парад Победы, ситуация с коронавирусом еще более улучшится.

"Говоря о параде, мы говорим о 24 июня, все-таки до этой даты еще месяц", - сказал Песков. "Мы видим, что ситуация [с коронавирусом] развивается, развивается она и в Москве, причем сейчас констатируется положительная тенденция, поэтому исходим из того, что за месяц ситуация еще претерпит изменения, и будут внесены соответствующие корректировки [в режим ограничений в столице]", - отметил представитель Кремля.