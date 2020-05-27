Зампред орловского правительства заразился коронавирусом

ОРЕЛ, 27 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Орловской области по развитию инфраструктуры Игорь Тиньков заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он в среду сообщил ТАСС.

"Да, есть такое. Слава Богу, все в порядке, и легкие посмотрели - все нормально. Я дома", - ответил Тиньков на вопрос о заражении коронавирусом.

Тиньков стал восьмым заразившимся кронавирусом из администрации Орловской области. С губернатором и председателем правительства региона Андреем Клычковым последнее время он не контактировал, уточнили ТАСС в правительстве региона.

До трудоустройства в Орловскую область Тиньков возглавлял Липецкий городской совет депутатов. Он предположил, что заразился там, так как был в горсовете накануне. Во вторник среди депутатов и сотрудников Липецкого городского совета выявлены как минимум два случая заражения коронавирусной инфекцией, в здании будет проведена дезинфекция. Работа городского парламента переведена на дистанционный режим, все сотрудники проведут дома минимум две недели.