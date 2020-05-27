Reuters: Лондон предложил ООН перенести конференцию по климату на ноябрь 2021 года

ЛОНДОН, 27 мая. /ТАСС/. Британские власти предложили провести Всемирную конференцию ООН по вопросам изменения климата, отложенную из-за коронавируса, в ноябре 2021 года. Об этом сообщило в среду агентство Reuters, которое ознакомилось с попавшим в его распоряжение письмом кабинета министров Соединенного Королевства.

Изначально 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) должна была пройти в Глазго в ноябре этого года, предлагаемые теперь даты - 1-12 ноября следующего года.

Как отмечает агентство, в письме не уточняется, как стоит поступить с саммитом COP-27, который был изначально запланирован на следующий год и должен был пройти в одной из стран Африки. Окончательное решение по этому вопросу примет ООН. По информации Reuters, эксперты всемирной организации обсудят этот вопрос уже 28 мая.

Предыдущая всемирная климатическая конференция, COP-25, прошла в декабре прошлого года в Мадриде и фактически закончилась провалом, так как ее участники не смогли согласовать текст итогового коммюнике. Камнем преткновения стала статья 6 Парижского соглашения по климату, которая предусматривает введение конкретных механизмов по регулированию выбросов парниковых газов. Евросоюз и ООН среди прочих выразили глубокое разочарование итогами конференции, и высказали надежду, что на форуме в Глазго будет согласована долгосрочная стратегия сокращения выбросов.