Сервер СПбГУ временно отключен из-за обрыва оптоволоконного кабеля в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Обрыв оптоволоконного кабеля в районе поселения Низино в Ленинградской области привел к временному отключению большей части сервисов Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Сейчас ведутся ремонтные работы, доступ к сети интернет для сотрудников и студентов СПбГУ организован по резервной схеме, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой вуза в среду.

"27 мая в 08:30 был зафиксирован сбой в работе сети. Причиной сбоя и последовавшего отключения сети интернет на объектах СПбГУ в Петродворцовом районе стал обрыв оптоволоконного кабеля, принадлежащего ПАО "Ростелеком". В результате аварии произошло отключение сервера университета, повлекшее за собой повсеместное отключение большей части сервисов СПбГУ, в результате чего доступ к ним временно утратили все пользователи, в том числе обучающиеся, находящиеся в настоящее время за рубежом", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, сайты университета и административные сервисы, включая электронную почту работали в штатном режиме. Сейчас сотрудники компании Ростелеком приступили к устранению аварии. Для работников и студентов вуза компанией был организован доступ в интернет по резервной схеме.

"После оценки уровня устойчивости связи, предоставленной по резервному каналу, было принято решение временно разрешить лицам, находящимся в общежитиях, попавших в зону отключения, доступ только к тем ресурсам, которые необходимы для участия в защитах выпускных квалификационных работ, назначенных на 27 мая", - поясняется в сообщении пресс-службы.