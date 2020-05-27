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Пандемия коронавируса нового типа

Роспотребнадзор сообщил, что человек не может заразиться коронавирусом от кошки

При этом в ведомстве подчеркнули, что домашние кошки могут заразиться от инфицированных хозяев
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© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция не может передаваться человеку от животных, в частности кошек. Обратная передача вируса, однако, возможна, сообщили в среду в Роспотребнадзоре.

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Во вторник вечером Россельхознадзор официально подтвердил первый в России случай выявления коронавируса у домашней кошки.

"Всего за весь период пандемии Всемирная организация по охране здоровья животных располагает сведениями о семи положительных случаях выявления нового коронавируса от кошек. Ни одного случая заражения человека от домашних питомцев не зафиксировано", - отмечается в ответах Роспотребнадзора на портале стопкоронавирус.рф.

В ведомстве подчеркнули, что домашние кошки, которые живут в квартирах и не контактируют с другими животными, могут заразиться только от инфицированных хозяев.

"Именно человек является источником инфекции, и только инфицированные люди опасны для окружающих. Домашние животные уязвимы в меньшей степени, но Всемирная организация по охране здоровья животных призывает помнить и о них тоже. Если в семье есть заболевший, то уход за домашними питомцами рекомендуют поручить другим членам семьи", - добавили в Роспотребнадзоре.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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