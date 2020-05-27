Дума приняла закон о штрафах для вузов и дистанционном обучении при ЧС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который обязывает высшие учебные заведения возмещать расходы бюджета при нарушении условий целевого обучения, а также обеспечивает непрерывность образовательного процесса в условиях введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Поправки предлагается внести в закон "Об образовании в РФ". Сейчас при невыполнении заказчиком целевого обучения обязательств по трудоустройству выпускника вуза он должен выплатить учебному заведению штраф в размере затрат бюджетной системы на обучение гражданина. Однако действующие нормы не касаются ситуаций, при которых заказчиком обучения выступает сам вуз. Нововведение устанавливает, что организация, осуществляющая образовательную деятельность, также должна будет уплатить штраф при отказе от трудоустройства выпускника вуза, если она выступала заказчиком его целевого обучения.

Ко второму чтению законопроекта профильный комитет Госдумы по образованию и науке одобрил поправку группы членов Совета Федерации, которая устанавливает нормы образовательного процесса в условиях введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. В случае введения на всей территории РФ или отдельных ее территориях чрезвычайного положения, режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации "реализация образовательных программ, а также проведение государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных профессиональных образовательных программ, осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий". При этом дистанционное обучение может вводиться вне зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных образовательных стандартах или в перечне профессий, направлений подготовки и специальностей, реализация образовательных программ по которым не допускает применение исключительно дистанционного обучения.

Кроме того, законопроект также устанавливает, что заниматься образовательной и профессиональной деятельностью можно будет при предоставлении электронной копии документов об образовании, обучении или квалификации.