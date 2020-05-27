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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: в Ухане пес более трех месяцев прождал хозяина, умершего от COVID-19

Собаке дали дали кличку Сяо Бао, что в переводе с китайского означает "маленькое сокровище"

ПЕКИН, 27 мая. /ТАСС/. Пес более трех месяцев прождал своего хозяина, госпитализированного с COVID-19, у больницы Тайкан города Ухань. Как сообщает газета "Пэнпай", питомцу так и не удалось больше увидеть своего владельца, который умер от болезни.

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70-летний мужчина попал в уханьскую больницу еще в феврале, в самый разгар распространения нового коронавируса в КНР, и через неделю умер от вызываемого им заболевания. Пес, которому дали кличку Сяо Бао (в переводе с китайского - "маленькое сокровище"), пробежал за машиной скорой помощи всю дорогу и остался ждать хозяина на территории больницы. Сотрудники медучреждения, уборщики и владельцы маленьких магазинов подкармливали Сяо Бао и заботились о нем на протяжении всего этого времени.

История уханьского пса приобрела популярность в китайских социальных сетях. Интернет-пользователи сравнили его с другой знаменитой собакой Хатико - символом преданности и верности.

"Уханьский Хатико" уже прошел медицинский осмотр. По словам ветеринаров, на данный момент ему примерно семь лет, что эквивалентно 50 годам человеческого возраста. Несмотря на то что Сяо Бао уже не молод, его здоровье не вызывает у специалистов вопросов. Городская ассоциация защиты животных занимается поиском новой семьи для Сяо Бао. 

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