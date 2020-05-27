Дума приняла закон о праве студентов-старшекурсников преподавать в школах

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект, который предоставляет студентам старших курсов право преподавать в школах до получения диплома.

Поправки предлагается внести в закон "Об образовании в РФ". Согласно инициативе, в школах смогут преподавать студенты, окончившие третий курс и обучающиеся по направлениям подготовки "Образование и педагогические науки". Кроме того, студенты, окончившие два курса по другим специальностям, получат право проводить занятия по дополнительным общеобразовательным программам. Например, в кружках и секциях. При этом работодатель будет определять, соответствует ли образовательная программа студента тематике дополнительных общеобразовательных программ. Четкий регламент допуска студентов к преподаванию согласуют и установят Минпросвещения, Минобрнауки и Минтруд.

Также законопроектом устанавливается, что на воспитателей детских садов, принятых на работу до вступления в 2012 году в силу закона "Об образовании" и признанных аттестационной комиссией соответствующими занимаемой должности, не распространяется требование о наличии среднего профессионального или высшего образования.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, новые нормы создадут для студентов "возможность попробовать себя в профессии". Кроме того, инициатива поможет отчасти восполнить кадровый дефицит. "В школах, особенно в сельской местности, учителей не хватает, в первую очередь предметников - по иностранным языкам и информатике. А бывают случаи, когда в середине года учитель увольняется или уходит в декретный отпуск. Подыскать замену в такой период сложно, а оставить класс без учителя нельзя", - отметил Володин. Он также подчеркнул, что "Госдума, приняв федеральный закон, досрочно реализовала поручение президента РФ".