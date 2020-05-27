Путин обсудит ситуацию с COVID-19 с Собяниным

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду заслушает доклад мэра Москвы Сергея Собянина о ситуации с коронавирусом, по видеосвязи проведет встречу с губернатором Смоленской области Алексеем Островским и проведет совещание о ситуации на рынке труда.

"Путин проведет совещание с Собяниным посредством телеконференции, [обсудит] вопросы, связанные с эпидемиологической обстановкой в городе, о том, какие прогнозы, какие дальнейшие планы, как обстоят дела с антиэпидемиологической инфраструктурой", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, на среду "также запланировано общение с еще одним главой региона - губернатором Смоленской области Островским".

"И будет достаточно большое совещание о рынке труда", - отметил Песков. Он уточнил, что планируется выступление министра труда и социальной защиты Антона Котякова, министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, министра просвещения Сергея Кравцова по вопросам поддержки выпускников вузов и других учебных заведений о мерах по их трудоустройству. Также планируются доклады руководителей регионов. В совещании примут участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин и другие члены правительства, руководитель Администрации президента РФ Антон Вайно, глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Представитель Кремля уточнил, что в рабочем графике президента на среду также значится международный телефонный разговор.