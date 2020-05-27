Глава Погранслужбы ФСБ: пандемия потребовала беспрецедентных мер на границе России

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Пандемия новой коронавирусной инфекции потребовала принятия беспрецедентных мер на границе России. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый заместитель директора ФСБ - руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

"Масштабное распространение коронавирусной инфекции, приведшее к обострению эпидемиологической обстановки во многих странах мира, потребовало принятия беспрецедентных мер по регулированию и контролю трансграничного перемещения людей и мобилизации усилий государства и общества на устранение последствий пандемии", - отметил он.

"В условиях проводимых мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции в кратчайшие сроки была перестроена служебная деятельность подразделений пограничного контроля в пунктах пропуска, - рассказал Кулишов. - Решение стоящих задач осуществлялось с учетом принятых руководством страны и иностранными государствами ограничительных мер, а также динамичного изменения объемов и категорий лиц, следующих через границу, в том числе в условиях, связанных с прибытием граждан из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой".

Перед началом пандемии число пересекающих границу России достигло одной из максимальных отметок. "В сравнении с 2018 годом увеличились грузовой и пассажирский потоки через границу, особенно в воздушных пунктах пропуска, а также на границах с Грузией, Азербайджаном, Абхазией и Казахстаном, - сообщил глава Погранслужбы. - В прошлом году пограничными органами через государственную границу пропущено свыше 163 млн лиц и более 24 млн транспортных средств".

На этом фоне было невелико число лиц, которым было отказано во въезде в РФ. "В пунктах пропуска и местах пересечения государственной границы выявлено около 60 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, которым в соответствии с законодательством РФ въезд в Россию не разрешен, в том числе использовавших действительные документы, оформленные на измененные установочные данные, а также 5,6 тыс. лиц, находящихся в международном и федеральном розысках", - сообщил Кулишов ко Дню пограничника в интервью ТАСС, которое будет опубликовано 28 мая.

Кроме того, отметил он, "в последнее время на отдельных участках границы фиксируются попытки вывоза из России средств профилактики и индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции".