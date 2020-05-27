Любимова поделилась историей своих родных для проекта "Лица Победы"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова передала сведения о своих родственниках во Всенародный исторический депозитарий "Лица Победы". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Музея Победы в среду.

"Моя семья бережно хранит воспоминания бабушки и дедушки о том военном времени. Я с детства воспитывалась на этих рассказах. Моя бабушка была балериной Большого театра и делилась с нами рассказами о жизни в то время, о концертах для фронтовиков", - рассказала министр культуры РФ, чьи слова приводят в пресс-службе.

Любимова рассказала, что ее дедушки, Вадима Васильевича Шверубовича, не стало, когда она была еще маленькой. "Поэтому о его истории знаю только по рассказам родителей. Он был скромным человеком и не любил вспоминать, как добровольцем ушел на фронт от дверей МХАТа, по той самой Минской трассе в сторону Смоленска", - продолжила Любимова.

Она добавила, что ее дедушка "был партизаном и очень быстро попал в плен, где чудом остался жив, прошел через весь этот кошмар". "Он вернулся домой намного позже, чем завершилась война, в то время, когда возвращались другие уцелевшие военнопленные", - рассказала глава Минкультуры.

"Лица Победы" - мультимедийный проект, запущенный Музеем Победы в декабре 2019 года. В его рамках создается самый полный цифровой банк данных, описывающих человеческие судьбы военного поколения.

Ранее директор Музея Победы Александр Школьник сказал, что проект "Лица Победы" должен стать самым крупным цифровым архивом, банком данных, фотографий и личных историй людей военного времени. Проект "Лица Победы" имеет международный статус. Добавить в эту базу информацию о своих предках, переживших Великую Отечественную войну, могут жители любой страны мира. Проект стал финалистом межмузейного конкурса фестиваля "Интермузей", лауреатов которого объявят 29 мая.