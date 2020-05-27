Дума ввела особый порядок привлечения приставов к административной ответственности

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Госдума в среду приняла во втором и третьем чтениях законопроект о распространении на сотрудников органов принудительного исполнения особого порядка привлечения к административной ответственности.

Инициатива была внесена правительством в целях реализации принятого в 2019 году закона об органах принудительного исполнения, согласно которому приставы получили статус отдельной категории госслужащих. Поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ).

Как отмечают разработчики в пояснительных материалах, "применение к сотрудникам органов принудительного исполнения общего порядка привлечения к административной ответственности ставит их в неравное положение с сотрудниками иных органов и учреждений".

В связи с этим законом теперь будет установлено, что имеющие специальные звания сотрудники органов принудительного исполнения за совершенные ими административные правонарушения несут не административную, а дисциплинарную ответственность за исключением ряда составов КоАП РФ. Они также не могут быть подвергнуты административному аресту и привлечены к обязательным работам.

Кроме того, Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс РФ, заменив в ряде его статей слова "судебный пристав, судебный исполнитель" на "сотрудник органов принудительного исполнения Российской Федерации" в соответствии с принятым ранее законом.