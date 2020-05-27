Эксперт заявил, что коронавирус в России может "впасть в спячку" в середине июня

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Активное распространение новой коронавирусной инфекции в России будет наблюдаться в первые две недели июня, затем вирус "впадет в спячку". Такое мнение высказал в среду заместитель директора ФГБНУ "Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова" Николай Филатов в интервью радиостанции "Комсомольская правда" .

"Я думаю, что две недели летних мы еще активно половим коронавирус в популяции, а потом он просто уйдет в спячку, его даже найти будет трудно. Я так думаю, мои знания в области развития эпидемического процесса позволяют мне сделать такой вывод", - сказал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,5 млн человек, около 350 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 370 680 случаев заражения, выздоровели 142 208 человек, умерли 3 968. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.