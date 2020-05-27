Российский книжный союз предлагает поддержать издателей госзакупками для библиотек

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российский книжный союз (РКС) предлагает поддержать книгоиздательский сегмент закупкой со стороны региональных правительств и Минкультуры. Это позволит, в том числе обновить фонды библиотек. Об этом заявил президент РКС Сергей Степашин.

"Для спасения книгоиздательского сегмента, книжного дела надо обсудить возможность широкомасштабной закупки книг со стороны региональных правительств и Министерства культуры. Я понимаю, что сегодня бюджеты регионов, Министерства культуры ограничены, но, в любом случае, надо находить возможности и резервы, в том числе исходя из той поддержки, которую сегодня бюджетам регионов оказывает федеральный бюджет страны из Фонда национального благосостояния", - сказал Степашин в видеообращении, которое продемонстрировали в рамках онлайн-форума "Книжный мир в новой реальности".

Он пояснил, что такое решение позволит обновить фонды библиотек и адресно поддержать книгоиздателей. Степашин также выразил мнение, что новые формы взаимодействия, которые возникли в период пандемии, смогут сохранить работу и при возвращении к привычной жизни.

"Мы полагаем, что для этого в современных условиях важно быстро создать совместно с Минкультуры технологическую основу для цифровой трансформации книжной отрасли. Единый книжный каталог с доступным бесплатным участием для книжного рынка. Такие предложения мы направили министру культуры", - добавил он.

Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов по итогам онлайн-встречи с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым в преддверии его правительственного часа в Госдуме сообщил, что правительство РФ включило книгопечатание в перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики. Об этом просили правительство Российский книжный союз, Ассоциация книгоиздателей России, Ассоциация книгораспространителей России.