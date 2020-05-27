Госдума приняла закон о блокировке мобильных приложений с пиратским контентом

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о блокировке с 1 октября мобильных приложений, нарушающих авторские права.

Согласно документу, Роскомнадзор после заявления правообладателя и на основании вступившего в силу судебного акта принимает меры по ограничению доступа к незаконному контенту в мобильных приложениях. В первоначальной редакции непосредственная обязанность по его блокировке возлагалась на владельцев самих приложений, а также операторов связи (в случае отказа первых). Поправки ко второму чтению распространили такую обязанность и на агрегаторы приложений (в частности, App Store, Google Play и Huawei AppGallery).

Из текста документа следует, что Роскомнадзор направляет владельцу информационного ресурса, на котором размещено приложение, уведомление о нарушении авторских и смежных прав с указанием произведения, его автора, правообладателя, наименования и владельца приложения с требованием ограничить доступ к незаконному контенту. Информресурс в свою очередь в течение одного рабочего дня сообщает об этом владельцу приложения, который должен в течение одного рабочего дня выполнить указанные предписания. В случае его отказа или бездействия информресурс обязан заблокировать соответствующее приложение не позднее трех рабочих дней с момента получения уведомления Роскомнадзора.

Законопроект был внесен в Госдуму в феврале 2018 года и в июле того же года прошел первое чтение, после чего его доработка затянулась более чем на полтора года. Авторами инициативы выступили заместители председателя думского комитета по информационной политике Марина Мукабенова ("Единая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ), а также на тот момент депутат от фракции "Справедливая Россия" Олег Николаев.