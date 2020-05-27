Нижегородские власти разрешили работу салонов красоты с медлицензиями

ТАСС, 27 мая. Салонам красоты, имеющим медицинскую лицензию, разрешили со среды возобновить свою работу в Нижегородской области в условиях режима повышенной готовности, сообщила пресс-служба правительства региона.

"На протяжении последних дней фиксируется примерно одинаковое количество новых выявленных случаев. Поэтому вместе с Роспотребнадзором мы обсудили возможность дополнительного снятия ограничений. В результате было принято решение согласовать работу салонов красоты с медлицензией на первом этапе", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Ранее в Нижегородской области, которая перешла к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, разрешили открыться парикмахерским и салонам красоты, не имеющим лицензии на медицинскую деятельность, при условии, что они будут использовать систему видеоаналитики. Она предполагает установку камер и автоматический контроль за нарушениями санитарно-эпидемиологических требований. Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства региона, для салонов, имеющих медицинскую лицензию, подключение к системе видеоаналитики не требуется.

По словам замгубернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, в регионе работают около 160 салонов красоты с лицензией на медицинскую деятельность. "У всех есть необходимый запас средств индивидуальной защиты, персонал прошел инструктаж для допуска к работе в сложных эпидемиологических условиях. Салоны с медлицензией оказывают ряд услуг, которые уже не терпят отлагательств. Поступает много обращений от клиентов, касающихся даже не эстетических вопросов, а проблем, связанных с сохранением здоровья", - цитирует пресс-служба Саносяна.

При нарушении санитарно-эпидемиологических требований у таких салонов может быть отозвана лицензия.

В Нижегородской области по данным на 27 мая подтверждено 8 735 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 3 187 человек выписаны после выздоровления, 78 пациентов умерли.