Госдума ратифицировала договор с Камбоджей о правовой помощи по уголовным делам

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду ратифицировала договор между Россией и Королевством Камбоджа о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Договор был подписан в Пномпене 26 сентября 2019 года. Согласно документу, стороны обязуются по запросу оказывать друг другу правовую помощь в расследовании, судебном разбирательстве или иных процессуальных действиях, связанных с уголовными делами.

"Договором определяются условия, при которых осуществляется правовая помощь, виды и объем оказываемой сторонами правовой помощи, устанавливаются требования к форме и содержанию запроса об оказании правовой помощи, порядок исполнения такого запроса", - говорится в пояснительной записке.

Согласно тексту, договор не предоставляет компетентным органам одной из сторон "права осуществлять на территории другой стороны полномочия, которые отнесены исключительно к компетенции" ее внутренних органов.

При этом договор содержит правила, отличающиеся от тех, что предусмотрены в российском законодательстве. Так, согласно шестой статье договора, в правовой помощи может быть отказано, если исполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам запрашиваемой стороны, тогда как Уголовно-процессуальным кодексом РФ такое основание для отказа не предусмотрено. В связи с этим договор подлежит ратификации.

Как отметил на заседании уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека - замминистра юстиции РФ Михаил Гальперин, без таких договоров страны вправе отклонять запросы в оказании правой помощи без объяснения причин. При наличии же договора "надо привести веские доводы для того, чтобы отказать в запросе".