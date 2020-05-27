Псковские власти в условиях пандемии разрешат с 15 июня работать отелям и базам отдыха

"Общее понимание алгоритмов безопасной работы у нас есть на настоящий момент. Если ничего экстраординарного не произойдет, предлагаю ориентироваться на 15 июня как на дату возможного запуска работы отелей, гостиниц и баз отдыха. Про санатории пока мы, к сожалению, не говорим. К этому времени у нас должно быть четкое понимание, как мы будем обеспечивать безопасность посетителей. И соответствующий алгоритм должен быть утвержден нашим санитарным врачом", - сказал Ведерников.

"Если есть желание и понимание, что все требования Роспотребнадзора будут соблюдены, мы с Александром Нестеруком [главный санитарный врач региона] пришли к выводу, что можно начать работу баз отдыха уже с этих выходных, но эти базы отдыха должны работать как обсерваторы. Несколько руководителей баз подтвердили готовность начать работу в таком режиме, чтобы не терять время чуть более полумесяца. Должно быть понимание: люди приезжают и первые 15 дней они живут как в обсерваторе с исключением общения и пересечений с другими отдыхающими, с определенным форматом взаимодействия с обслуживающим персоналом и с ограничениями на выход с территории базы", - уточнил губернатор.

По его словам, одна из проблем в настоящий момент - это отсутствие четких рекомендаций от Роспотребнадзора в отношении таких учреждений. "С соответствующей просьбой об их разработке мы обратились к главному государственному санитарному врачу, нам обещали, что до конца недели федеральные нормы должны быть опубликованы", - добавил Ведерников.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Псковской области выявлено 670 случаев заражения, зафиксировано 10 летальных исходов. Выздоровело 278 человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,5 млн человек, около 350 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 370 680 случаев заражения, выздоровели 142 208 человек, умерли 3 968. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.