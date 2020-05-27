Госдума поддержала проект о статусе Национального центра управления в кризисных ситуациях

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении президентский законопроект, изменяющий статус Национального центра управления в кризисных ситуациях с подведомственного МЧС России учреждения на структурное подразделение МЧС России.

Изменения вносятся в федеральные законы "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и "О гражданской обороне". В официальном отзыве кабмина на законопроект указывается, что эти изменения повысят эффективность управления единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.

В октябре 2019 года НЦУКС был ликвидирован как самостоятельное юридическое лицо и вошел в состав центрального аппарата министерства.

"Повышение статуса Национального центра управления в кризисных ситуациях позволит сформировать единые центры принятия решений, а это значит, что спасатели смогут быстрее приходить на помощь людям, повысится эффективность управления и ответственность принятия решений в единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны", - пояснил глава профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.