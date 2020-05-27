Жительницу Кубани оштрафовали за фейк о фальсификации причины смерти от коронавируса

КРАСНОДАР, 27 мая. /ТАСС/. Суд на Кубани приговорил к административному штрафу в размере 30 тыс. рублей местную жительницу за распространение недостоверной информации о якобы предложении медиков родственникам умерших денежных средств за указание коронавируса в качестве причины смерти. Об этом сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы составили административный протокол на жительницу Краснодарского края по статье о злоупотреблении свободой массовой информации за распространение ею не соответствующей действительности информации о том, что якобы сотрудники скорой помощи, выезжающие на вызов о смерти гражданина, для увлечения показателей работы предлагали родственникам денежные средства за то, чтобы в качестве причины смерти указать коронавирус.

"При проведении проверки полицейские установили, что ложные сведения распространила 27-летняя местная жительница, тем самым создав угрозу общественной безопасности. Рассмотрев собранные полицейскими доказательства, суд признал местную жительницу виновной и назначил ей наказание в виде выплаты административного штрафа в размере 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении ведомства.