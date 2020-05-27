Более 400 жителей Нижегородской области старше 50 лет повысили свою квалификацию

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая. /ТАСС/. Бесплатные курсы повышения квалификации и переобучение прошли 411 жителей Нижегородской области старше 50 лет с начала 2020 года, сообщает в среду пресс-служба областного правительства.

"За пять месяцев 2020 года 411 жителей Нижегородской области в возрасте старше 50 лет смогли повысить квалификацию и пройти переобучение в рамках национального проекта "Демография", - говорится в сообщении.

Обучение проводится бесплатно, после его окончания каждый получает диплом о переподготовке либо удостоверение о повышении квалификации. По данным управления по труду и занятости населения области, в 2020 году планируется обучить и повысить квалификацию 1247 граждан предпенсионного возраста. На эти цели из федерального бюджета выделено почти 100 млн рублей.

"Специалисты центров занятости населения помогут подобрать подходящие программы с учетом индивидуальных пожеланий граждан. Выбор образовательных программ большой. Центры занятости населения организуют совместную работу с предприятиями и образовательными организациями", - цитирует пресс-служба руководителя управления по труду и занятости населения области Арину Садулину.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.