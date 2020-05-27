В Погранслужбе ФСБ не исключают провокаций в отношении судов, следующих в порты Крыма

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Угроза провокаций в отношении морских судов, следующих в порты Крыма, сохраняется. Об этом сообщил в интервью ТАСС, которое будет опубликовано 28 мая, первый заместитель директора ФСБ - руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

"Сохраняются риски диверсий и провокаций в отношении транспортных переходов, российских и иностранных судов, следующих в порты Крыма", - сказал.

С 2015 года участились случаи провокаций со стороны Украины, связанные с приближением кораблей Погранслужбы и Военно-морских сил Украины к российским буровым платформам на нефтяных и газовых месторождениях в Черном море, а также с задержанием морских судов в Черном и Азовском морях.

25 ноября 2018 года бронированные артиллерийские катера ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и морской буксир "Яны Капу" совершили провокацию в Керченском проливе, грубо нарушив при этом международное морское право и российское законодательство. В результате были задержаны 24 украинских моряка. В том же году украинскими силовыми структурами были захвачены два российских судна: сейнер "Норд" и танкер "Механик Погодин". 25 июля 2019 года Служба безопасности Украины задержала в черноморском порту Измаил (Одесская область) российский танкер Nika Spirit, зашедший туда для ремонта.