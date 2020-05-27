Власти Москвы планируют разрешить горожанам прогулки по графику

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Власти Москвы планируют разрешить горожанам прогулки, но пока в тестовом режиме, по специальному графику. Об этом сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин в рамках встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Пожалуй, самое главное для граждан, вот эти месяцы которые многие из них просидели дома, даже без прогулок, очень важно получить возможность выйти из дома, прогуляться по улице, в парке", - сказал Собянин. Он назвал подобное решение "очень непростым".

"Очень непростое решение, потому что если одновременно сказать "ну давайте теперь, гуляем как хотим, где хотим и сколько хотим", я боюсь, что на улицах Москвы будет примерно [количество народа] как на первомайской демонстрации".

"Мы предлагаем сделать это в тестовом режиме и сделать график, когда граждане, проживающие в тех или иных домах, могут выходить на прогулки", - заключил мэр.

По его словам, речь идет о максимально простой и доступной схеме. "Но все-таки, чтобы не все враз. И вот так неделю-другую пожить, посмотреть как ситуация будет развиваться", - сказал Собянин, выразив уверенность в том, что все "будет нормально".