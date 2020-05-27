Путин оценил работу властей Москвы в ситуации с распространением коронавируса

НОВО-ОГАРЕВО, 27 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал работу властей Москвы в ситуации с распространением коронавируса ответственной, целенаправленной и взвешенной. Об этом он заявил в среду на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

"Это и моя оценка, и оценка специалистов, в том числе специалистов международных организаций: в целом работа и ваша, и всей вашей команды, конечно, мы все видели, здесь сбои неизбежны мелкие, но в целом - была очень ответственная, она была целенаправленной, взвешенной, и каждый шаг продумывался. Что очень важно, вы действовали на опережение", - констатировал Путин.

Глава государства также подчеркнул, что столичным властям удалось не потерять драгоценное время. "То, что в Москве создан такой запас, задел - это чрезвычайно важно. Это дало нам возможность не только снижать напряжение, но и возможность своевременно открыть те отрасли базовые, о которых вы сейчас уже упомянули", - отметил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что самые тяжелые сценарии распространения коронавируса в Москве удалось предотвратить. Он отметил, что Москва сформировала серьезные запасы медтехники, оборудования и лекарств, "чего, кстати, не сделали <...> в других крупных мегаполисах мира".

"Вы сделали это в том числе на случай самого тяжелого развития ситуации. К счастью, уже очевидно, что такие сценарии удалось предотвратить", - сказал Путин.

По его словам, ситуация с коронавирусом в России в целом и в Москве постепенно стабилизируется. "Ситуация в Москве, как и в целом по стране, действительно, стабилизируется. По сравнению с пиковыми значениями начала мая число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице сократилось вдвое, при том, что объемы тестированных постоянно растут", - сказал Путин.

Смягчение ограничений

Президент намерен обсудить с мэром Москвы Сергеем Собяниным смягчение ограничений, связанных с коронавирусом, и подготовку к параду Победы 24 июня. "Мы с вами договаривались поговорить сегодня о динамике эпидемиологической обстановки в Москве, о результатах постепенного снятия вынужденных профилактических ограничений, включая работу промышленного, строительного комплексов в столице, в сфере услуг, торговле, других важнейших отраслей экономики, где заняты миллионы наших граждан", - сказал глава государства на встрече в режиме видеоконференции со столичным градоначальником. Путин хочет услышать оценки Собянина "того, как постепенное снятие [ограничений], первые шаги в этом направлении, отразились на санитарно-эпидемиологической ситуации в столице".

"Предлагаю также обсудить вопросы взаимодействия федеральных и московских властей при подготовке и проведении парада 24 июня в честь Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Путин. Он также ждет прогнозов и предложений мэра "по дальнейшему поэтапному смягчению режима самоизоляции".

Ранее Собянин рассказал о том, что с 12 мая в столице заработали все промышленные предприятия, что увеличило пассажиропоток в московском транспорте, а также увеличило число контактов между людьми.